В Челябинской области три человека погибли в страшной аварии

Лобовое столкновение унесло жизни троих южноуральцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла вчера, 5 августа, около 20:40 на 6 километре автодороги «Магнитогорск – поселок Желтинский».

21-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался во встречный автомобиль Peugeot 207.

В результате столкновения автомобилей от полученных травм скончались на месте пассажиры отечественного автомобиля: женщина, 1981 года рождения, неизвестный мужчина 35-40 лет, а также 23-летняя пассажирка иномарки.

В медицинское учреждение с различными травмами доставлены оба водителя автомашин и четырехлетний мальчик, ехавший в Peugeot.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

По словам очевидцев, описывающих события воскресного вечера в социальных сетях, водитель ВАЗа был пьян и на протяжении поездки несколько раз выезжал на «встречку».

Челябинск, Виктор Елисеев

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