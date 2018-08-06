В Челябинске несанкционированные свалки пришли на смену городской

Районные власти пожаловались на появление несанкционированных свалок после закрытия городской.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», администрация Металлургического района столкнулась с проблемой появления новых несанкционированных свалок. Об этом рассказал глава района Сергей Кочетков.

«Недобросовестные перевозчики после того, как их перестали пускать на городскую свалку, сбрасывают свой мусор либо в лесополосе, либо на пустырях», – посетовал чиновник, попросив полицию и управление экологии города вмешаться в ситуацию.

Напомним, с 1 июля минэкологии начало масштабное перенаправление потоков мусора на Полетаевский полигон твердых коммунальных отходов (ТКО). Чиновники настаивают, что мусор от всех юридических лица и части жителей северо-запада Челябинска теперь должен вывозиться не на Челябинскую городскую свалку, а на Полетаевскую площадку – «временный альтернативный» полигон, в ожидании ввода в строй «основного» полигона ТКО под Чишмой, строительство которого пока даже не началось.

С 1 сентября весь челябинский мусор минэкологии намерено вывозить в Полетаево, жители которого выступают категорически против такого варианта развития событий.

Отметим, что эксперты и общественники не раз критиковали спешку областных чиновников при закрытии городской свалки. По словам представителей общественности, непродуманный перенос мусорных потоков приведет, в первую очередь, к появлению новых несанкционированных свалок в окрестностях Челябинска и непосредственно на его территории.

Но, несмотря на многочисленные протесты и критику, минэкологии настояло на своем. В итоге с 1 июля часть мусорных потоков была перенаправлена в Полетаево, на въезды на территорию Челябинской городской свалки взяли под контроль силовики и чиновники. Последние даже не стали дожидаться, когда к работе в Челябинске приступит региональный оператор в сфере оборота ТКО (им выбрано ООО «Центр коммунального сервиса»).

Отметим, что именно регоператор должен координировать работу подрядных организаций по вывозу мусора, а также не допускать образования несанкционированных свалок. Теперь же каждый из перевозчиков, по сути, предоставлен сам себе. А возникающие в результате недобросовестности некоторых из них незаконные кучи мусора будут впоследствии убираться все тем же регоператором, но уже за счет городского бюджета.

Челябинск, Виктор Елисеев

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