Банда «охотников за кабелем» целый месяц орудовала на сетях электротранспорта в Челябинске

Муниципальный перевозчик Челябинска в течение месяца лишился кабельных сетей на общую сумму 1 миллион рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение месяца в Челябинске действовала хорошо укомплектованная преступная группа, похищавшая кабельные линии городского электротранспорта. Об этом рассказал директор ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко.

Общая сумма ущерба от действий похитителей составила около 1 миллиона рублей. Только вмешательство полиции разрешило ситуацию: организованная группа, использовавшая тяжелую технику, была задержана с поличным.

К слову, это не единственное уголовное дело, возбужденное по инициативе руководства муниципального перевозчика, напомнил Александр Павлюченко. Продолжается расследование уголовного дела по факту хищения рельсов с трамвайных путей. В мэрии и на транспортном предприятии не исключают, что к этому могут быть причастны нелегальные перевозчики.

Челябинск, Виктор Елисеев

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