Четверо челябинцев с пистолетом совершили налет на АЗС

«Криминальный квартет», включая двух военных, ограбил АЗС в Металлургическом районе Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, вечером 4 августа в полицию поступило сообщение о том, что на территории комплекса АЗС, расположенного в Металлургическом районе областного центра, группой лиц совершено разбойное нападение с применением предмета схожего с оружием. Похищены денежные средства в сумме 48 тысяч рублей.

По словам пострадавшего сотрудника АЗС, к нему в помещение ворвались четыре мужчины, несколько раз выстрелили в воздух и связали, а сами скрылись с места происшествия, прихватив деньги.

В городе был введен план «Перехват», на розыск подозреваемых ориентированы наружные наряды. В ходе работы сотрудниками ДПС задержан автомобиль ВАЗ 2109, который передвигался без заднего регистрационного знака. Автомашиной управлял 28-летний мужчина, который заметно нервничал, не имел при себе водительского удостоверения. Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила у водителя травматический пистолет, а при осмотре автомобиля нашла черную маску с прорезями для глаз и рта. Задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшей работы.

Следствием отдела полиции «Металлургический» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере). Санкция указанной части статьи предусматривает максимальное наказание – лишение свободы на срок до двенадцати лет.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан еще один подозреваемый 1990 года рождения, ранее не судимый, а также установлены двое ранее судимых соучастников 1990 и 1985 годов рождения. Предпринимаются меры по их розыску и задержанию.

Оба задержанных в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворены в изолятор временного содержания. По некоторым данным, они являются военнослужащими размещенной в Челябинске военной части.

Челябинск, Виктор Елисеев

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