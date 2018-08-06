На Южном Урале нашли памятник Сталину, полвека пролежавший в воде

В Челябинской области во время осушения пруда обнаружили памятник Сталину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», историческую находку на дне городского пруда Кусы 2 августа обнаружил фотограф Андрей Парфенов. Об этом рассказала директор Музейно-краеведческого центра Кусы Наталья Ростовцева.

Обнаружить памятник удалось из-за осушения пруда: воду спустили в связи с предстоящим ремонтом плотины. Это и позволило увидеть части монумента Иосифа Сталина, сброшенного на дно водоема во время борьбы с культом личности Сталина, инициированной в 1950-е годы генеральным секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым.

Более полувека спустя части памятника снова предстали глазам южноуральцев. «Сохранилась верхняя часть монумента, отдельно на значительном удалении найдена нижняя часть, – рассказала Наталья Ростовцева. – У верхней части поврежден шейный отдел и теменная часть – почти полностью нет затылка. Одна рука также обнаружена отдельно, вторая не найдена».

По словам Натальи Ростовцевой, первоначально планировалось перенести верхнюю часть перевезти на территорию предприятия «Тепловые сети» для очистки от ила. После этого находку должны были передать музейно-краеведческому центру на временное хранение с дальнейшей перспективой реставрации. Сохранившуюся верхнюю часть монумента намеревались выставить в городском дворце культуры.

Однако в субботу, 4 августа, группа представителей движения «Суть времени», не согласовывая своих действий с властями, забрали памятник и перенесли на территорию частного домовладения. В движении заявили о намерении самостоятельно отреставрировать монумент и установить его в городе. Договориться о передаче находки музею пока не удается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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