На севере Челябинской области на три месяца ограничат движение

На Южном Урале ограничат движение автомобилей в сторону Свердловской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, ограничения связаны с проведением плановых ремонтных работ.

«С 9 августа по 9 ноября на 7 км автодороги «Верхний Уфалей – граница Свердловской области» будет введено временное ограничение движения транспортных средств в связи с выполнением ремонтных работ по реконструкции мостового перехода через реку Уфалейка», – говорится в сообщении ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.08.18

Расточительная благотворительность: дорожники объяснили, почему работали под дождем (ФОТО, ВИДЕО). / На Южном Урале нашли памятник Сталину, полвека пролежавший в воде. / Четверо челябинцев с пистолетом совершили налет на АЗС. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»