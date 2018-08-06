Вредительство в чистом виде: в Челябинске целенаправленно уничтожают деревья ради парковок (ФОТО, ВИДЕО)

В Челябинске целенаправленно уничтожают зеленые насаждения, чтобы на этом месте организовать парковки.

Такую версию выдвинул глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в центре города неожиданно начали гибнуть деревья. Например, заболели сразу 4 липы у ДС «Юность».

«Мы проверили: все остальные деревья в округе здоровы, газон под погибающими липами нормальный, а деревья сохнут», – рассказал чиновник, добавив, что заболевшие деревья – совершенно случайно – мешают обзору огромного телеэкрана, владельцы которого уже выясняли, нельзя улучшить видимость. И тут такая удача – деревья вдруг заболели и подлежат сносу.

Аналогичная картина наблюдается и возле спроткомплекса ЮРГУ: на перекрестке улиц Сони Кривой и Тернопольской внезапно высохли три лиственницы, а напротив дома №5 по улице Лесопарковой две.

Странным образом все больные деревья расположены в зоне парковок.

Каждое новое взрослое дерево обойдется бюджету в среднем в 20 тысяч рублей. Потребовать возместить ущерб не удастся – доказать вину кого-либо в такой ситуации можно только, застав с поличным. Однако Ереклицнев заверил, ни одно погибшее дерево не будет заменено машиноместом – на освободившихся местах появятся новые деревья.

Это же касается и лип у ДС «Юность»: их заменят на здоровые.

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 06.08.18

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