Большегрузы на юге Челябинской области встанут на прикол

В южных районах Челябинской области вводятся ограничения на передвижение грузовых автомобилей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничения связаны с высокой температурой воздуха и будет действовать с 10 часов до 22 часов вторника, 7 августа.

По данным Челябинского гидрометцентра, завтра днем в регионе ожидается переменная облачность, в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди, грозы, возможен град. Температура воздуха +27, +32 градуса, в горных и северных районах +23, +28.

В среду, 8 августа, также будет достаточно жарко – днем 25-30 градусов выше нуля (в горах +20).

Лишь к четвергу продолжающиеся дожди собьют температуру до +20, +25 градусов по региону и до +15 в горах. И вплоть до конца неделю жара продолжит отступать.

Челябинск, Виктор Елисеев

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