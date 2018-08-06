В Челябинске встало движение электротранспорта в Тракторозаводском районе

Движение из центра Челябинска в сторону ЧТЗ встало из-за аварии на сетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в самом начале часа пик движение электротранспорта на проспекте Ленина остановилось. Об этом сообщает участник интернет-сообщества «Челябинский транспорт».

«17:15. Стоят троллейбусы и трамваи от Комсомольской площади, на перекрестке улицы Героев Танкограда и проспекта Ленина работают на контактных сетях», – написал челябинец.

В месте аварии уже начала образовываться пробка: по данным сервиса «Яндекс.Пробки», на участке проспекта Ленина между улицами Рождественского и Героев Танкограда скорость движения упала до 10 километров в час. Также пробка образовалась по улице Рождественского в направлении проспекта Ленина.

Челябинск, Виктор Елисеев

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