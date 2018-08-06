Без перемен: режим «черного неба» в Челябинской области стал ежедневным

Неблагоприятные метеоусловия в Челябинской области стали повседневностью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в призменных слоях атмосферы, сохранятся минимум до 10 часов 7 августа.

Напомним, с 25 июня НМУ в Челябинской области вообще и Челябинске в частности объявляются практически ежедневно. С 4 августа режим черного неба, несмотря на разную погоду, не отменялся ни на час.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 06.08.18

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