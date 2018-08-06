Пастуху-южноуральцу оторвало ногу: мужчина скончался

В Челябинской области пастух погиб из-за испугавшейся коровы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в одном из- поселков под Челябинском. Название населенного пункта рассказавшие о ЧП в социальных сетях очевидцы не уточняют.

По словам свидетелей происшествия, мужчина пас стадо коров, когда одно из животных зацепилось рогами за его одежду.

Испугавшись, буренка бросилась убегать и потащила пастуха за собой. Южноуралец так и не смог отцепить рога своей подопечной от одежды. В какой-то момент его нога застряла в узкой яме. Не сбавлявшая скорости корова потянула мужчину дальше, и его ногу разорвало пополам.

Пострадавшего забрал реанимобиль, однако спасти мужчину медики не смогли: он скончался.

Челябинск, Виктор Елисеев

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