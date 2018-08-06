Южноуральские аграрии начали сбор урожая

На Южном Урале началась уборочная кампания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, на юге региона стартовала уборочная страда. Об этом главе Южного Урала Борису Дубровскому на аппаратном совещании доложил его заместитель Сергей Сушков.

«Южноуральским аграриям важно сосредоточиться на расширении производства зерна, как для продовольственных нужд, так и для производства комбикормов. У нас есть для этого гарантированный спрос, наличие земель и технологий для повышения урожайности», – отметил губернатор.

О готовности к уборочной кампании главе региона доложил заместитель губернатора Сергей Сушков. Он сообщил о том, что на юге Челябинской области начался сбор озимых пшеницы, ржи и тритикале. Их площадь в регионе небольшая – порядка 24 тысяч гектаров. К уборке яровых культур аграрии приступят позже. «Мы ожидаем неплохой урожай в этом году. Надеюсь, что погода нам позволит своевременно его убрать», – добавил заместитель губернатора.

В этом году посевная площадь Челябинской области превысила 1 миллион 913 тысяч гектаров (100,3% к уровню 2017 года). Яровой сев составил свыше 1 миллиона 703 тысяч гектаров (101,6% к уровню 2017 года). В регионе была поставлена задача диверсификации в растениеводстве: уход от монокультуры – пшеницы и расширение клина высокомаржинальных культур. В результате площадь посевов масличных культур увеличилась до 161,6 тысячи гектаров (рост 44% к уровню 2017 года, в 2017 году было намолочено 114 тысяч тонн масличных культур). Посевы зерновых и зернобобовых составили 1 миллион 394 тысяч гектаров, 99% к уровню 2017 года.

Уборочная площадь в хозяйствах всех категорий, с учетом озимых культур (26,3 тысячи гектаров озимых культур, 113,5 % к 2016 году), составляет 1 миллион 913,3 тысячи гектаров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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