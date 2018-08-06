Челябинская область вошла в топ-4 регионов, облюбованных взяточниками

Южный Урал занял четвертое место по числу зарегистрированных случаев получения чиновниками взяток.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первой половине 2018 года прокуратура зарегистрировала в Челябинской области 89 преступлений по статье 290 УК РФ (получение взятки). Таковы данные Портала правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ.

Интересно, что по факту преступления южноуральцами статьи 291 УК РФ (дача взятки) в прокуратуру обращались лишь 13 раз.

Первую строчку в рейтинге регионов, облюбованных взяточниками, занимает Ростовская область. Здесь в первой половине 2018 года зарегистрировано 130 фактов получения взятки (случаев дачи взятки – 43). Далее следуют Москва (получение взятки – 127, дача взятки – 85) и Московская область (получение взятки – 92, дача взятки – 83). Пятое место занимает Краснодарский край (получение взятки – 75, дача взятки – 59).

Наименее склонными к взяточничеству оказались чиновники Ненецкого автономного округа и Магаданской области. Здесь не зарегистрировано ни одного факта получения взятки. При этом, по данным прокуратуры, здесь и не пытаются давать взятки: в Ненецком округе не зарегистрировано ни одного преступления по этой статье, в Магаданской области – всего одно.

По одному факту получения взятки зарегистрировано в Туве, Еврейской автономной, Вологодской и Сахалинской областях. А вот о даче взятки в Вологодской области не сообщали. В Еврейской автономной области зарегистрирована 1 жалоба на дачу взятки, в Туве – 4, в Сахалинской области – 6.

Что касается еще одной «коррупционной» статьи УК РФ – 285 (злоупотребление должностными полномочиями), то здесь абсолютное лидерство принадлежит Башкирии (148 случаев). Занимающий второе место непочетного рейтинга Краснодарский край имеет показатель лишь 87. А идущий третьим Татарстан отстает от республики-соседа ровно вдвое (74 факта). Замыкают пятерку Самарская область (50) и Дагестан (41).

Челябинская область в этом рейтинге занимает 7-е место (35 фактов), входя в девятку регионов, где зарегистрировано более 30 случаев превышения полномочий. При этом Южный Урал обогнал даже Москву и Московскую область (по 32 факта).

Челябинск, Виктор Елисеев

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