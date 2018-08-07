Группа риска: в России ожидается новая волна ротаций в губернаторском корпусе

Осенью в России может начаться новая волна ротаций в губернаторском корпусе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг выживаемости губернаторов по итогам июля 2018 года и назвал регионы, где возможна замена руководителей. В первую очередь, речь идет о губернаторах, чьи полномочия истекают в 2019 году. По мнению аналитиков фонда, спокойным за свое положение не может быть никто: в группу с низкими рисками не попал ни один регион.

Средние риски отмечены в Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Крыму, Вологодской, Курганской, Оренбургской областях.

В число субъектов с повышенными рисками включены Республика Алтай, Башкортостан, Ставропольский край, Астраханская, Волгоградская, Курская, Липецкая, Мурманская, Челябинская области, Санкт-Петербург.

Ротации могут начаться уже осенью – после сентябрьских выборов:

«После дня голосования открывается окно возможностей для следующей волны замены глав регионов, – цитирует РИА «Новости» выводы фонда. – Примечательно, что из 33 глав регионов, избранных или утвержденных в 2014 году, свои посты к настоящему времени сохранили лишь 17».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 07.08.18

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