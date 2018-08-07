В Челябинске стартует заключительный этап опрессовки

В Челябинске заканчивается подготовка к грядущему отопительному сезону.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 7 августа, начнется шестой этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону. Горячая вода будет отключена с 7 по 21 августа в 79 жилых домах Тракторозаводского района.

Как отмечают в управлении ЖКХ администрации Челябинска, максимальный срок отключения – две недели. Однако не исключено, что, как и в прошлом году, во многие дома горячая вода вернется раньше.

Впрочем, в случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен. Так, на сегодня 29 многоквартирных домов остаются без горячей воды сверх нормативных сроков из-за необходимости замены бойлеров. При этом лишь в некоторых из них собственники помещений одобрили дополнительные затраты на выполнение этих работ. Более того, жители двух домов в Металлургическом районе категорически отказались оплачивать замену бойлера, а в одном доме в Курчатовском районе соответствующие работы запланировали только на следующий, 2019 год.

Со списком подпадающих под отключение домов можно ознакомиться здесь.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.08.18

Российские школьники выиграли международную географическую олимпиаду. / Группа риска: в России ожидается новая волна ротаций в губернаторском корпусе. / Рукотворный кризис. Спецпроект РИА Новый День «Экономика для чайников». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»