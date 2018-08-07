В Озерске спикер собрания депутатов досрочно подал в отставку

В южноуральской запретке глава местных депутатов Олег Костиков сложил полномочия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Озерска, председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Олег Костиков заявил о сложении своих полномочий вчера, 6 августа. В ближайшее время состоится внеочередная сессия представительного органа, на которой депутатам предстоит принять решение об отставке руководителя.

«Это непростое, но тщательно обдуманное мной решение, – заявил спикер, – я три года возглавляю собрание депутатов, но сейчас возникла личная потребность и необходимость больше внимания уделять своей семье и детям». Он также пообещал сосредоточиться на исполнении своих обязанностей депутата по избирательному округу №1 и продолжит работу в представительном органе:

Формально Олег Костиков сложит полномочия в сентябре, после его выхода из очередного отпуска. До этого руководить работой собрания будет Андрей Кузнеченков. Затем, в соответствии с регламентом работы представительного органа, депутатам предстоит определиться с кандидатурой нового председателя.

Отметим, что в отставку влиятельный «единоросс» подал после громкого скандала: его бывшая жена обвинила депутата в стремлении снизить размер алиментов на содержание ребенка от первого брака.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.08.18

В Челябинске стартует заключительный этап опрессовки. / Российские школьники выиграли международную географическую олимпиаду. / Группа риска: в России ожидается новая волна ротаций в губернаторском корпусе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»