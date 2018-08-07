Больница, где четырехлетнего ребенка довели до комы, заплатит малышке четверть миллиона

В Челябинской области суд обязал больницу выплатить четырехлетней девочке компенсацию за неверный диагноз.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Кунашакского района провело проверку по обращению матери 4-летней девочки, в ходе которой установила факт нарушения законодательства об охране жизни и здоровья при оказании медицинских услуг.

Проверка показала, что в 2017 году родители с девочкой обращались за медицинской помощью в ГБУЗ «Районная больница села Кунашак» с жалобами на рвоту, боли в животе, повышенную температуру. У малышки был аппендицит, но врачи поставили неверные диагнозы, в результате заболевание обострилось, началось гнойное воспаление и развился острый аппендицит с генерализованным перитонитом, что потребовало проведения нескольких операций, призванных устранить гнойный процесс в брюшной полости, и интенсивной терапии. После проведенных оперативных вмешательств девочка 10 дней находилась в искусственной коме.

«Таким образом, при оказании врачами ГБУЗ «Районная больница села Кунашак» медицинской помощи несовершеннолетней имели место поздняя диагностика заболевания у ребенка, обусловленная двумя причинами: недооценка тяжести состояния ребенка в период амбулаторного наблюдения и отсутствие динамического врачебного наблюдения за ребенком», – констатировали в надзорном ведомстве.

Прокурором района в суд направлен иск в интересах девочки о взыскании с медучреждения компенсации морального вреда.

Кунашакским районным судом требования прокурора района удовлетворены, с больницы в счет компенсации морального вреда в связи с испытанными нравственными страданиями взыскано 230 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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