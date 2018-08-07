Два южноуральца угнали трактор, чтобы не тащить украденное оборудование

В Челябинской области суд ополиция задержала угонщиков трактора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции «Увельский» поступили заявления от местных жителей о кражах металлических изделий с зернового тока и деревообрабатывающего цеха лесопилки, расположенных в селе Песчаное.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска ОП «Увельский» задержали братьев 28 и 36 лет. Южноуральцы рассказали полицейским, что похитили двигатели, инструменты, сварочный аппарат и многое другое с целью последующей сдачи на металлолом. А чтобы не таскать украденное на руках, угнали трактор с прицепом, куда и погрузили всю свою добычу. Прицеп с похищенным имуществом они спрятали в лесу, а трактор бросили в селе. Сумма причиненного ущерба составила более 130 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены 6 уголовных дел: по признакам угона и кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору). Максимальной санкцией данных статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Часть похищенного имущества полицейскими изъята и возвращена потерпевшим.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста.

Челябинск, Виктор Елисеев

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