В Челябинске из контейнера для мусора выудили труп женщины

В Челябинске зарезали женщину и выбросили ее труп в мусорный контейнер.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, сегодня, 7 августа, утром на одной из площадок для сбора мусора в Тракторозаводском районе областного центра местный житель обнаружил тело женщины средних лет с признаками насильственной смерти.

По некоторым данным, неизвестной нанесли несколько ножевых ранений. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время с участием следователей и следователей-криминалистов следственного управления проводится осмотр места происшествия, выполняются мероприятия по установлению обстоятельств преступления и лица, его совершившего. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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