Глава южноуральского района попросил прокуратуру не мешать ему селить сирот в опасные для жизни дома

Глава Верхнуральского района заявил, что требование прокуратуры переселить сирот из опасных для жизни домов нарушает его права.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, надзорному ведомству Верхнеуральского района пришлось обратиться в суд, чтобы защитить права сирот, которым в 2015-2016 годах власти муниципалитета выделили непригодные жилые помещения в 4-квартирном доме в Верхнеуральске.

По иску прокурора в интересах одного из указанных южноуральцев Верхнеуральский районный суд в 2017 году расторг договор найма, заключенный между администрацией и нанимателем из числа детей-сирот.

«Судебным решением установлено, что жилой дом в целом не отвечает санитарно-техническим и противопожарным нормам, создает угрозу жизни и здоровью граждан», – рассказали в прокуратуре. В связи с этим, прокурор района в феврале 2018 года внес представление с требованием расторгнуть договоры купли-продажи всех 4-х квартир, договоры найма с жителями жилых помещений, и обеспечить их пригодным для проживания жильем.

Однако глава района отклонил представление прокурора, заявив, что эти требования являются понуждением и ограничивают права администрации на самостоятельное решение вопросов.

В результате главе надзорного ведомства вновь пришлось идти в суд с требованием расторгнуть договоры найма и предоставить пригодные жилые помещения за счет средств бюджета района.

«Верхнеуральским районным судом требования прокурора удовлетворены, ввиду неэффективного расходования ранее предоставленных муниципалитету средств федерального и областного бюджетов обязанность по повторному приобретению жилья возложена на администрацию района за счет собственных средств», – сообщили в надзорном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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