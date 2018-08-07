Инженер РЖД увела у работодателя больше полумиллиона рублей

Бывшего ведущего инженера одной из структур ЮУЖД подозревают в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, в Челябинской области расследуется уголовное дело в отношении бывшего ведущего инженера отдела организации работы вокзалов и развития сервисных услуг Южно-Уральской региональной дирекции железнодорожных вокзалов, подозреваемой в совершении нескольких эпизодов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в октябре 2016 года 57-летняя женщина, являясь на тот период времени ведущим инженером отдела организации работы вокзалов и развития сервисных услуг Южно-Уральской региональной дирекции железнодорожных вокзалов, используя свои служебные полномочия, организовала финансирование в размере 50 тысяч рублей, с целью приобретения товарно-материальных ценностей для нужд железнодорожного вокзала станции Бердяуш Челябинской области. После этого потребовала у начальника вокзала вернуть ей большую часть выделенных средств на личную банковскую карту, получив в итоге 40 тысяч рублей.

Кроме этого, в период с 2015 года по 2017 год женщина совершила 19 эпизодов хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, предназначавшихся на приобретение товарно-материальных ценностей для нужд железнодорожных вокзалов Южно-Уральской железной дороги, в сумме около 600 тысяч рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, направленные на получение и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.08.18

Глава южноуральского района попросил прокуратуру не мешать ему селить сирот в опасные для жизни дома. / Россияне стремительно теряют интерес к отдыху в Тунисе. / «Русская весна» завершается второй волной «гайдаровских» реформ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»