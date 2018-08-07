Челябинец умер в отделе полиции после задержания

В Челябинске выясняют подробности странной смерти горожанина после задержания его полицейскими.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о странной смерти своего сына заявила жительница областного центра. Челябинка подозревает, что в истории не обошлось без действий полицейских.

По словам горожанки, ее сына задержали неделю назад. 1 августа мужчина скончался в отделе полиции «Ленинский». «В отделе полиции пояснять по факту смерти ничего не стали. Сказали, что дело в следственном комитете, все узнавайте там, – цитирует обратившуюся к СМИ женщину «Первый областной». – В областном морге мне отказали в осмотре тела сына до пояса, а показали только лицо со следами побоев и крови, фото сделать не разрешили. Я считаю, что моего сына убили в отделении полиции, поэтому от меня скрыли, что он там находится».

Горожанка обратилась с просьбой разобраться в таинственной гибели сына в полицию, следственный комитет и прокуратуру. Тем более, что при альтернативном осмотре в морге женщина увидела усеянное кровоподтеками и синяками тело сына. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что по данному факту подразделением собственной безопасности регионального главка проводится проверка, в рамках которой будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего. Свою проверку проводит и областное следственное управление СКР.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.08.18

Инженер РЖД увела у работодателя больше полумиллиона рублей. / Глава южноуральского района попросил прокуратуру не мешать ему селить сирот в опасные для жизни дома. / Россияне стремительно теряют интерес к отдыху в Тунисе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»