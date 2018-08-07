Минэкологии Челябинской области проверят контрольно-счетная палата и прокуратура

В министерстве экологии Челябинской области начинаются внеплановые проверки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», контрольно-счетная палата региона начнет проверку уже завтра, 8 августа. Такое поручение дал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

В ведомстве подтверждают факт проверки, не отрицают его и в минэкологии. Однако от раскрытия подробностей отказываются. Известно лишь, что ревизоров интересует последний период руководства министерством Ириной Гладковой, покинувшей пост в январе нынешнего года.

Кроме того, известно, что интерес к деятельности минэкологии проявляет прокуратура. Хотя в данном случае вопросы у надзорного ведомства могут появиться и к нынешнему руководству министерства. Так, прокуратура уже высказала ряд претензий к разработанной в недрах ведомства территориальной схеме обращения с отходами, последнюю редакцию которой утверждал уже нынешний министр Сергей Лихачев. Между тем, эксперты и общественники и вовсе указывают на незаконность утверждения скорректированного документа, так как произошло оно до одобрения его на публичных слушаниях.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.08.18

Челябинец умер в отделе полиции после задержания. / Инженер РЖД увела у работодателя больше полумиллиона рублей. / Глава южноуральского района попросил прокуратуру не мешать ему селить сирот в опасные для жизни дома. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»