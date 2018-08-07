Власти Южного Урала вновь заговорили о строительстве платного дублера М5

Альтернативная дорога, призванная связать Миасс и Сатку, может стать платной.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экономического развития Челябинской области, участок дороги возле хребта Уреньга на трассе М5 «Сатка – Миасс» является одним из самых напряженных и аварийных. По решению губернатора Бориса Дубровского рассматривается несколько вариантов реализации проекта строительства платной автодороги на этом участке помощью механизмов государственно-частного партнерства. Для организации работы создана рабочая группа, которую возглавил заместитель губернатора Руслан Гаттаров.

Благодаря платной автодороге Сатка – Миасс на трассе М5, время в пути сократится в два раза: 35 минут для легковых автомобилей, вместо 67, и 45 минут для грузовых автомобилей, вместо 95. Протяженность участка составит 68 км и будет рассчитана на четыре полосы. Максимально разрешенная скорость движения составит 120 километров в час. Все условия по наличию бесплатного дублера автодороги будут соблюдены, заверяют в ведомстве.

Сейчас на участке существующей дороги М-5 Урал «Сатка – Златоуст – Миасс», протяженностью 78 километров, часто образуются заторы. Движение затрудняют сложные климатические условия зимой и географические особенности связанные с перепадами высот. Также это связано с недостаточностью полос.

Напомним, Борис Дубровский о проекте строительства дороги-дублера рассказал на расширенном заседании коллегии Минтранса РФ в апреле нынешнего года, после чего об идее на какое-то время забыли.

По данным пресс-службы минэкономразвития, рассматривается несколько вариантов реализации этого проекта. Как отметил Руслан Гаттаров, проект очень масштабный, на данный момент им заинтересованы несколько инвесторов, однако мировой опыт показывает, что реализация таких проектов возможна только при поддержке федерального центра.

Впрочем, не так давно вице-губернатор заявлял о заинтересованности инвесторов в строительстве объектов к саммитам ШОС и БРИКС, проведение которых намечено в Челябинске в 2020 году. Однако реальных инвесторов так и не появилось, в итоге областное правительство вынуждено направлять на подготовку к международному форуму средства и регионального бюджета, постепенно наращивая долговую нагрузку, о ликвидации которой южноуральские чиновники бодро рапортовали еще несколько месяцев назад.

Впрочем, после ареста входившего в его «ближний круг» Антона Бахаева – первого заместителя министра экономического развития региона, а по совместительству руководителя дирекции по подготовке Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС, – г-н Гаттаров несколько поостыл к международным форумам. А теперь и вовсе переключился на «дорожную» тематику.

Челябинск, Виктор Елисеев

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