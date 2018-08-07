Пить надо больше: ученые открыли еще один нюанс работы мозга

Даже небольшое обезвоживание отрицательно сказывается на работе мозга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ученые из Технологического института Джорджии проанализировали 33 исследования о влиянии водного баланса человека на его умственную деятельность. В экспериментах приняли участие 413 человек, каждый из них из-за ограничения питьевого режима потерял от 1% до 6% массы тела.

Выяснилось, что при потере 2% массы тела из-за обезвоживания у человека начинается психический дисбаланс, а работоспособность мозга резко снижается. При этом человек может даже не испытывать жажду.

«Когда люди умеренно обезвожены, они не справляются с задачами, требующими сложной обработки или большого внимания», – цитирует руководителя исследования Минди Миллард-Стаффорд из Технологического института Джорджии NPR .

Эксперты рекомендуют женщинам в среднем употреблять не менее 2,5 литров жидкости в день, мужчинам – не менее 3,5 литров. Речь идет о воде воду из всех источников, включая продукты питания и другие напитки, такие как кофе и чай. Как правило, люди получают около 20%, в которой они нуждаются ежедневно, из фруктов, овощей и другой пищи.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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