Отключение воды в центре Челябинска перенесли на сутки

В четверг центр Челябинска отключат от холодного водоснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 9 августа, с 9:00 до 24:00 для проведения плановых работ на участке, ограниченном улицами Цвиллинга, Коммуны и Карла Маркса, будет отключено водоснабжение. Без воды останутся 52 административных здания, 23 дома, два детских сада и школа.

«Работы будут одновременно проходить на пяти участках, – сообщил начальник СП «Горводопровод» Дмитрий Носачев. – В результате мы заменим запорную арматуру диаметром от 200 до 500 миллиметров в количестве семи штук. Проведение данных работ обусловлено тем, что центральная часть города наиболее уплотнена и застроена. При аварийных ситуациях, в случае несрабатывания существующей арматуры, происходит увеличение количества отключаемых абонентов. Замена запорной арматуры положительно скажется и на качестве самой услуги водоснабжения».

Всего для выполнения поставленной задачи будут привлечены пять аварийно-ремонтных бригад, задействовано большое количество техники.

Подробнее про адреса, попавшие под отключение, можно узнать на сайте МУП «ПОВВ» в разделе «Отключения».

Напомним, ранее коммунальщики намеревались отключить водоснабжение в центре города сегодня, 8 августа. Однако в итоге было решено перенести отключение на четверг.

Челябинск, Виктор Елисеев

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