Полсотни южноуральцев заразились клещевым энцефалитом и боррелиозом

После укуса клеща заразились полсотни жителей Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным еженедельного мониторинга на 3 августа в медицинские организации Челябинской области обратилось 15 тысяч 229 пострадавших от укуса клещей, в том числе 3 тысячи 615 детей, из них за последнюю неделю – 456 пострадавших. За аналогичный период 2017 года пострадало 18 тысяч 640 человек, в том числе 4 тысячи127 детей.

Госпитализировано с подозрением на клещевые инфекции 181 человек, в том числе 18 детей. Зарегистрировано в текущем году 24 случая заболевания клещевым энцефалитом и 24 случая заболевания клещевым боррелиозом. Один случай заболевания клещевым энцефалитом связан с употреблением сырого козьего молока.

С начала сезона в области исследовано от населения 3 тысячи 574 клеща на зараженность клещевыми инфекциями: из них 1% клещей – инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 19,8% – боррелиями.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.08.18

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