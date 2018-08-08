Группа «Би-2» поздравит челябинцев с Днем города

В День города «гвоздем» праздничного концерта на площади Революции в Челябинске станет выступление «Би-2».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информация о выступлении появилась на официальном сайте группы «Би-2». В объявлении говорится, что 8 сентября в 20:00 начнется концерт коллектива на площади Революции.

Отметим, что приглашение звезд такой величины на главный концерт Дня города в Челябинске отнюдь не является традицией. Как правило, в столицу Южного Урала приезжают либо известные и не очень «середнячки», либо звезды, вышедшие в тираж.

Так, в прошлом году с днем рождения города поздравляли изрядно подзабытые группы «Корни» и «Фабрика», ансамбль одного хита «Градусы» и Олег Газманов. А еще годом ранее на главной площади Челябинска выступили Лев Лещенко и местный «Ариэль», а на Театральной площади среди прочих отметились группа «Пицца» и Александр Самойленко – некогда лидер известной челябинской группы «Томас», давно уже обретающийся в столицах, но особенного успеха там не добившийся.

Челябинск, Виктор Елисеев

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