Расчленителя магнитогорской школьницы отправили в колонию

Магнитогорец, убивший и расчленивший 16-летнюю школьницу, получил 14 лет колонии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Орджоникидзевского суда Магнитогорца, 19-летний южноуралец признан виновным убийстве и насильственных действиях сексуального характера.

Напомним, трагедия разыгралась минувшим летом. 16-летняя школьница отправилась к родственникам, но так до них и не дошла.

Девушку искали друзья, родители, полиция и волонтеры. 4 июля следователи обнаружили несколько пакетов с частями тела школьницы.

Выяснилось, что в вечер исчезновения они решила пойти на вечеринку. Там был и ее будущий убийца – 18-летний молодой человек.

После того, как его арестовали, магнитогорец признал в убийстве. Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что ранее он совершил сексуальное насилие над другой школьницей.

Суд признал южноуральца виновным в насильственных действиях сексуального характера и убийство и приговорил к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Семье убитой им школьницы он должен будет выплатить более 1 миллиона рублей в качестве компенсации.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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