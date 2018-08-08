Челябинка, укравшая деньги сотни горожан и пяти банков, предстанет перед судом

Полиция Челябинска закончила расследование уголовного дела о хищении более 106 миллионов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу направлены материалы по уголовному делу в отношении 47-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах.

По версии следствия, ранее судимая челябинка совершила ряд хищений средств у граждан и крупных коммерческих банков. Женщина находилась в федеральном розыске и была задержана в Ростове-на-Дону.

В ходе расследования установлено, что аферистка оформляла подложные документы, при помощи которых соучастники получали кредиты в различных банках Челябинска под предлогом приобретения автомобилей. После чего женщина полученные машины реализовала, а деньгами распорядилась по своему усмотрению.

Кроме того, ей совместно с соучастницей под видом заключения договоров займа под залог недвижимости фактически заключались с гражданами договоры купли-продажи квартир, которые впоследствии были перепроданы, а деньги похищены.

Помимо вышеперечисленного, обвиняемая оформляла с гражданами договоры займа под предлогом последующего предоставления недвижимости в строящихся домах, однако фактически взятые на себя обязательства не исполняла, полученные денежные средства владельцам возвращены не были.

В результате противоправных действий местной жительницы причинен ущерб 101 гражданину и 5 коммерческим банкам на сумму свыше 106 миллионов рублей. В настоящее время обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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