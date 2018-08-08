Южноуральских буренок не пускают в Казахстан

Власти Казахстана запретили ввоз крупного рогатого скота из Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, ветеринарная служба Казахстана ввела временные ограничения на ввоз и транзит через территорию республики крупного рогатого скота из Челябинской области, где в конце июля в селе Кочердык Октябрьского района был установлен очаг по опасному заразному заболевания животных – нодулярный дерматит крупного рогатого скота.

«Костнайская областная территориальная инспекция комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Республики Казахстан сообщает, что в связи с регистрацией на территории Челябинской области очагов нодулярного дерматита комитет ветконтроля и надзора минсельхоза Казахстана с 30 июля ввел временные ограничения на ввоз и транзит через территорию Республики Казахстан крупного рогатого скота и других животных, восприимчивых к нодулярному дерматиту, а также полученного от него генетического материала, продукции, полученной от КРС, восприимчивых животных без надлежащей обработки, необработанного кожевенного сырья, оборудования для содержания и перевозки КРС», – говорится в сообщении ведомства.

Российской стороной не будут оформляться сопроводительные ветеринарные документы на продукцию, предназначенную на экспорт в Республику Казахстан до снятия ограничений, – предупредили в Россельхознадзоре.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.08.18

ЦИК готов одобрить «пенсионный» референдум. / Челябинка, укравшая деньги сотни горожан и пяти банков, предстанет перед судом. / Расчленителя магнитогорской школьницы отправили в колонию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»