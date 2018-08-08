В Челябинской области продлили штормовое предупреждение

Предупреждение об ухудшении погодных условий на Южном Урале продлили на сутки.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, ночью и днем 9 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду и более.

Экстренные службы предупреждают, что в условиях высокой скорости ветра повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, организациям (в пределах своих компетенций и полномочий) рекомендовано в случае ухудшения обстановки привести органы управления, силы и средства муниципальных образований в режим функционирования «Повышенная готовность» и организовать дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.08.18

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