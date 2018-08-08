И не могут, и не хотят: к 63 годам трудовая активность женщин резко снижается

После 63 лет трудовая активность россиянок резко снижается. У мужчин после 65 лет желание работать тоже падает в разы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты портала Superjob проанализировали базу резюме сегодняшних пенсионеров, сравнив, насколько активно ищут работу женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет по сравнению с женщинами от 63 лет и мужчинами от 65 лет (именно такой возраст выхода на пенсию предполагается новым законопроектом).

Выяснилось, что, достигнув пенсионного возраста, мужчины ищут работу в 2 раза реже женщин.

При этом мужчины 60 – 64 лет размещают резюме в 3,5 раза чаще, чем те, кому исполнилось 65. Женщины, в возрасте 55 – 63 лет ищут работу в 9 раз чаще, чем перешагнувшие 63-летний рубеж. В самой старшей возрастной группе – от 75 лет – сохранить занятость чаще всего удается тем, кто работает в сфере науки, медицины и культуры. В качестве подработки российские пенсионеры старше 75 лет выбирают в основном позиции консьержей, почтальонов и сторожей.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 08.08.18

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