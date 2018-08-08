Полиция задержала потрошителя, раскидавшего части женщины по мусорным площадкам

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве и расчленении челябинки.

Как уже сообщал РИА «Новый День», части тела женщины были обнаружены вчера, 7 августа, в мусорном контейнере в одном из дворов Тракторозаводского района. Впоследствии выяснилось, что преступник зарезал свою жертву, расчленил и выбросил на соседних контейнерных площадок.

Погибшей оказалась жительница северо-запада Челябинска. Женщине было 42 года.

Сегодня утром полиция задержала 54-летнего челябинца, подозреваемого в убийстве. В настоящее время с ним работают следователи.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.08.18

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