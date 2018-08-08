В Челябинской области тарантул охранял клад из императорских монет

Южноуралец наткнулся на клад, который охранял огромный паук.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», события этой истории развивались, как будто в сказке. Подробностями житель Челябинской области поделился в своем ЖЖ, сопроводив рассказ фотографиями.

«Проезжая по степной дороге, увидел молодого орла, сидящего на земле – не удержался и остановился его сфотографировать, но стоило остановится, как орел срочно улетел по своим делам. Орлы довольно редко сидят на земле, обычно они там трапезничают, поэтому решил взглянуть на то место где сидел орел, там действительно бегала еда – огромный рыжий тарантул», – поведал автор блога, оказавшийся нумизматом. По словам южноуральца, паук и не думал уходить с облюбованного места: вел себя по-хозяйски, людей не боялся и охотно позировал для фотосессии.

Как оказалось, тарантул упорствовал не зря. «Он охранял «кошелек», – рассказал коллекционер. – «Кошелек» – это сленг, место, где на небольшом участке закопано много монет. Тарантул охранял небогатый «кошелек» на 12,5 копеек: «массона», «царицу полей» и Николая I».

Скрин со страницы anonymus_74, ЖЖ

«Глядя на небольшой клад, на ум приходит сказка про царя Кащея: орел охранял паучка, паучок охранял клад, а клад был зарыт под старым дубом и т.д. и т.п.», – восхищается южноуралец.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.08.18

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