Прокуратура Челябинска требует закрыть МУП «ГорЭкоЦентр»

Прокуратура Челябинска потребовала в судебном порядке закрытия «незаконно действующей городской свалки».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство областного центра провело проверку соблюдения законодательства об обращении с отходами производства и потребления, по результатам которой выявлен факт незаконного размещения МУП»ГорЭкоЦентр» отходов на городской свалке, расположенной в Металлургическом районе города.

«Установлено, что организованная в городе свалка в государственный реестр объектов размещения отходов не включена. По своему расположению она не отвечает санитарным нормам и правилам. Вместе с тем, в нарушение требований природоохранного законодательства, несмотря на установленный законом прямой запрет и наличие на территории Челябинской области объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов, МУП «ГорЭкоЦентр» продолжает размещать на территории свалки отходы», – отметили в городской прокуратуре.

Деятельность предприятия по размещению отходов на объекте, не соответствующем установленным законом требованиям, а также не включенным в государственный реестр объектов размещения отходов, причиняют экологический вред окружающей природной среде, заявляют в надзорном ведомстве. В связи с этим прокуратурой города в Советский районный суд Челябинска 6 августа направлено исковое заявление о признании деятельности МУП «ГорЭкоЦентр» по размещению отходов незаконной и возложении обязанности прекратить данную деятельность.

Одновременно с подачей иска заявлены обеспечительные меры в виде приостановления осуществления указанной деятельности МУП «ГорЭкоЦентр».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.08.18

Полпреда УрФО шокировал заросший травой Челябинск. / В Челябинской области тарантул охранял клад из императорских монет. / «Легализация» самозанятых: Счетная палата констатировала провал патентной системы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»