В Челябинске встало движение трамваев от областной больницы в центр

На оживленном перекрестке в центре Челябинска столкнулись автомобиль и трамвай.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за столкновения трамвая и машины на перекрестке улиц Блюхера и Воровского остановилось движение трамваев от остановки «Медгородок» в сторону центра города. Об этом сообщили в сообществе «Челябинский транспорт».

На небольшом участке скопились уже около десятка составов электротранспорта. Кроме того, в окрестностях ДТП образовались сразу несколько пробок: по улице Курчатова на участке от улицы Воровского до улицы Сулимова, по улице Воровского на участке от улицы Курчатова до Свердловского проспекта, по улице Доватора на участке от улицы Воровского до улицы Блюхера, а также в районе пересечения улиц Доватора и Блюхера.

Челябинск, Виктор Елисеев

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