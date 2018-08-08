Мигранты прятали на челябинском рынке склад с оружием

Сотрудники полицейского главка Южного Урала изъяли из незаконного оборота более двухсот единиц предполагаемого холодного оружия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в ходе операции «Арсенал» сотрудниками Центра по противодействию экстремизму силового ведомства совместно с коллегами из отдела полиции «Курчатовский» УМВД России по Челябинску при силовой поддержке регионального управления Росгвардии выявлен склад с холодным оружием на рынке Металлургического района, принадлежащий гражданину иностранного государства. Также оперативниками установлены лица, занимавшиеся продажей огнестрельного оружия, боеприпасов и холодного оружия.

В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции изъяли 183 ножа «с признаками, внешне схожими с холодным оружием», 45 электрошокеров, 6 телескопических дубинок различных модификаций.

В ходе операции задержаны двое мужчин 1980 года рождения, один из которых уроженец страны – участницы СНГ, другой является гражданином иностранного государства. Оба доставлены в отдел полиции «Курчатовский» для дальнейшего разбирательства.

В отношении уроженца СНГ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 222 Уголовного кодекса РФ (незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия). Максимальный срок наказания – лишение свободы на срок до двух лет. Избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Все изъятое на складе отправлено на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина иностранного государства по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 222 Уголовного кодекса РФ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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