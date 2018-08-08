Угрожали изнасиловать черенком: уральский бизнесмен заявил о пытках в полиции

Житель города пытался найти защиту в полиции, но в итоге оказался объектом пыток. Его пытались заставить забыть нападение неизвестных на его семью и кражу у него крупной суммы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце июля бизнесмен поздно вернулся домой и увидел у своего дома двух молодых людей. Выйдя из машины, мужчина тут же получил удар в лицо, напали и на его приятеля. Нанеся мужчинам несколько ударов, нападавшие убежали.

Но буквально через полчаса в дом к бизнесмену, где кроме него находились его жена и друзья, ворвались неизвестные. Они начали избивать присутствующих, а с улицы в окна полетели камни.

Хозяин дома сумел добраться до сейфа, где хранились оружие и деньги, выстрелил, по его словам, сигнальными патронами, нападавшие отступили, и он вызвал полицию.

«Правоохранители приехали, изъяли ружьё, осмотрели сейф, с которого сняли отпечатки пальцев. Сергей тогда обратил внимание, что пропала крупная сумма – из полутора миллионов рублей в сейфе остались только 180 тысяч, – , – рассказывает дальнейшие события «Верстов.Инфо». – .Когда полицейские осматривали место происшествия, магнитогорец сразу попросил отвезти их с женой в травмпункт. Впрочем, следователь эту просьбу проигнорировала. Тогда Сергей решил съездить и снять побои самостоятельно.

Врачи ночью зафиксировали у него гематомы мягких тканей, лица и верхней части головы, ушибы, в том числе грудной клетки. Также в справке есть отметка об алкогольном опьянении, что естественно, ведь всего пару часов назад закончилось застолье.

У жены диагностировали гематомы, ушибы и перелом пальцаПосле оказания медпомощи, Сергея с женой и их другом забрал полицейский автомобиль, подъехавший к травмпункту. С 7 утра 28 июля мужчина просидел в отделе полиции. Только в 10 часов его наконец-то пригласили в кабинет».

По словам мужчины, следователи оказывал на него давление, требуя написать, что в квартиру к нему никто не врывался и никаких денег в сейфе не было. Потом появился начальник:

«Он начал меня оскорблять, говорил, что меня и мою жену изнасилуют черенком, что заберёт у меня бизнес и я буду ему ежемесячно приносить деньги. Он тоже требовал подписать документы, что ночью на меня никто не нападал и денег не похищал, забрал мой телефон». Бизнесмен настаивает, что били даже металлическим стулом.

«Общение» с полицейскими, по словам магнитогорца длилось до 19 до семи часов вечера, он несколько раз терял сознание. Наконец, его привели в чувство и отправили домой.

Мужчина снова добрался до травмпунтка, откуда его на «скорой» увезли в горбольницу, где ему диагностировали ушиб передней брюшной стенки, тупую травму живота и закрытый перелом кости левой стопы.

Мужчина написал заявление в Следственное управление СК РФ по Челябинской области.

«28 июля 2018 года в дежурную часть отдела полиции «Орджоникидзевский» УМВД России по г. Магнитогорску поступило сообщение о конфликте в жилом секторе. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, участники конфликта были доставлены в отдел полиции для разбирательства, – сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области. – В отдел полиции поступила выписка из медицинского учреждения по факту причинения побоев обеим сторонам конфликта. Сотрудниками полиции возбуждено административное производство по ст 6.1.1 КоАП РФ «Побои». Позднее в отдел полиции поступила вторая выписка из медицинского учреждения, в которой со слов потерпевшего сказано, что побои ему нанесли сотрудники полиции. Для установления правдивости слов заявителя по факту причинения побоев сотрудниками полиции материал направлен для дальнейшего разбирательства в Следственный комитет».

В СУ СКРФ по Челябинской области сообщили, что доследственную проверку проводит Орджоникидзевский межрайонный следственный отдел СК.

Магнитогорск, Служба информации РИА «Новый День»

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