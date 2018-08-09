В аэропорту Челябинска не смогли приземлиться несколько самолетов

В аэропорту Челябинска из-за густого тумана не смогли приземлиться несколько самолетов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Антальи пришлось посадить в Екатеринбурге, Перми и Уфе.

Из-за погодных условий не смогли вовремя взлететь и обратные рейсы. В частности, сейчас готовится на взлет самолет в Анталью, который должен был улететь еще в 7:25.

Задержаны три рейса в Москву и один в Санкт-Петербург.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 08.08.18

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