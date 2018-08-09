«Взяток не брал»: суд оправдал Путина

Центральный районный суд Челябинска огласил приговор экс-руководителю УФНС Челябинской области Александру Путину и депутату городской Думы Сергею Новожилову.

Как уже сообщал «Новый День», Александра Путина обвинил в получении взятки от своего родственника (их жены – родные сестры) Новожилова. По версии следствия, депутат выполнил в квартире Путина ремонт на 7 миллионов рублей. В благодарность высокопоставленный чиновник способствовал его фирмам в получении контрактов на выполнение ремонтных работ в помещениях налоговых инспекций.

В итоге Путину вменили получение взятки в особо крупном размере и превышение должностных полномочий, Новожилову – дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере, а также в подстрекательство и пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями.

Государственный обвинитель потребовал приговорить экс-чиновника к 8,5 годам колонии и штрафу в 28 миллионов рублей. Для бывшего депутата прокурор потребовал 7,5 лет лишения свободы и штрафа в аналогичном размере.

Обвиняемые своей вины не признали. Сегодня суд оправдал Путина и Новожилова по обвинению в получении и даче взятки, однако экс-чиновник признан виновным в превышении должностных полномочий, а его свояк – в подстрекательстве к внесению в единые госреестры недостоверных сведений.

В результате экс-чиновника приговорили к 3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, депутата – к 2 годам 8 месяцам. Поскольку Путин и Новожилов находятся под стражей с 17 октября 2014 года, а этот срок идет в зачет наказания, в колонию ни тот, ни другой реально не попадут.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 09.08.18

Москва «жирует», Крым – на «голодном пайке»: Росстат проанализировал доступность бензина в регионах. / В аэропорту Челябинска не смогли приземлиться несколько самолетов. / Самые крутые слухи недели: жемчуг мелок. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»