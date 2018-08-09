72-летняя копейчанка потребовала с землячки выкуп за потерянный паспорт

В Копейске пенсионерка потребовала у горожанки выкуп за паспорт.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции по городу Копейску обратилась местная 37-летняя женщина с заявлением о том, что неизвестные предложили выкупить у них утерянный ею ранее паспорт. Участковому уполномоченному полиции ОМВД потребовалось всего несколько часов, чтобы установить личность подозреваемой.

В ходе проведенных мероприятий полицейский выяснил, что копейчанка оставила свой паскпорт в одном из городских госучреждений. Стоявшая за ней в очереди 72-летняя женщина, увидев паспорт, решила не окликать забывчивую горожанку. Спустя несколько дней пенсионерка позвонила хозяйке паспорта и предложила выкупить его за три тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 2 статьи 325 Уголовного кодекса РФ (похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до трех месяцев.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.08.18

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