В Челябинске пропали ответственные за подготовку к саммитам ШОС и БРИКС

После визита в Челябинск полномочного представителя президента РФ в УрФО Николая Цуканова, чиновники, отвечающие за строительство объектов для саммитов ШОС и БРИКС, исчезли из информационной повестки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин и директор хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» Виталий Передерий не появились на круглом столе «Челябинск-2020 через призму строительной отрасли».

Мероприятие готовилось как встреча руководителей ключевых объектов саммитов ШОС и БРИКС с предпринимателями Южного Урала. Причем Виталий Передерий должен был рассказать о ходе строительства «основного» конгресс-холла, который собираются возвести на искусственном острове на реке Миасс в самом центре Челябинска.

Правда, в последнее время в околовластных коридорах все чаще стали говорить о том, что конгресс-холл (на строительство которого, кстати, из бюджета области выделено 3,5 миллиарда рублей) к саммитам построен не будет. А возможности его использования после международного форума и вовсе неизвестны. Но не так давно в правительстве Челябинской области заверили, что объект будет построен именно к началу проведения саммитов.

Возможно ли это в действительности, неизвестно: у проекта так и не появилось частных инвесторов. Видимо, такая ситуация не вполне устроила нового уполномоченного президента по Уральскому федеральному округу, побывавшего проинспектировавшего объекты вчера.

А сегодня министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин и директор хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» Виталий Передерий не появились на презентации контролируемых ими объектов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.08.18

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