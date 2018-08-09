Банк отбирал у клиентов документы на автомобили

На Южном Урале банк оштрафовали за нарушение прав клиентов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надозорное ведомство Центрального района Челябинска провело проверку по обращениям горожан о нарушении их прав одним из коммерческих банков, расположенных на территории муниципалитета.

В ходе проверки выяснилось, что все недовольные челябинцы заключили с банком договоры о предоставлении целевого потребительского кредита на приобретение автотранспортных средств. При этом кредитное учреждение в качестве непреложного условия требовало представить в банк в течении определенного периода времени оригинал паспорта приобретенного транспортного средства. В противном случае провинившийся заемщик должен был заплатить 5 тысяч рублей.

Вместе с тем, предметом договора залога, заключенного между горожанином и банком, является автомобиль, а не паспорт транспортного средства, отметили в прокуратуре. Тем более, что без последнего документа собственник не может поставить транспортное средство на учет и использовать его.

«Поскольку законодательством Российской Федерации не предусмотрено нахождение у залогодержателя паспорта транспортного средства на заложенный автомобиль, включение обществом в кредитный договор условия, предусматривающего обязанность заемщика передать банку оригинал паспорта транспортного средства и, соответственно, взимание неустойки за просрочку его предоставления (обеспечения предоставления) ущемляет права потребителя», – пришли к выводу в надзорном ведомстве.

По результатам проверки, банк был оштрафован за включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о защите прав потребителей. На юридическое лицо наложены два штрафа в размере 10 тысяч рублей каждый.

Постановление вступило в законную силу, штрафы банком оплачены. Содержание договоров скорректировано.

Челябинск, Виктор Елисеев

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