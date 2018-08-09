Панелькам закроют доступ в центр Челябинска

Мэрия Челябинска объявила «избирательную» войну панельным домам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День, комитет градостроительства и архитектуры обратился к городской Думе с предложением запретить строительство панельных домов в центре города и на первых линиях магистральных дорог. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Репринцев.

«Я вообще противник панельных домов, – признался чиновник. – Но приходится считаться и с экономическими факторами. Если себестоимость панельного жилья составляет 20 – 23 тысячи рублей за квадратный метр без учета стоимости земельного участка и затрат на инфраструктуру, то себестоимость монолитно-каркасного дома дороже на 4 – 6 тысяч рублей за «квадрат». Но в центре «панелек» быть не должно, и это одна из задач, поставленных передо мной при назначении на должность».

По словам Сергея Репринцева, его ведомство направило в городскую Думу проект постановления, которое запретит строительство панельных домов в центре Челябинска и на первых линиях основных магистралей города (так называемых «гостевых маршрутов»). В настоящее время у мэрии нет возможности предъявлять подобные требования к застройщикам.

Отметим, что в ряде регионов России строительство «панелек» было запрещено уже несколько лет назад. Так, в Московской области это произошло еще в 2014 году. Главной претензией к застройщикам стало их стремлением экономить на отделке домов, что, по мнению чиновников, «уродовало область».

Челябинск, Виктор Елисеев

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