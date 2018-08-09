А потом придут новые застройщики: на рынке жилья в Челябинске отмечается кризис

В ближайшие годы цены на недвижимость в Челябинске расти не будут.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на рынке недвижимости Челябинска сохраняется диктат покупателя, а это значит, что роста цен в ближайшие годы не предвидится. Об этом заявила гендиректор ЮУ КЖСИ Наталья Салеева.

По словам руководителя строительной компании, принадлежащей правительству Челябинской области, рынок недвижимости областного центра перенасыщен предложением, поэтому застройщики вынуждены держать цены на уровне, для них не выгодном. «В ближайшие три года цены будут, в лучшем случае, оставаться на нынешнем уровне, – признала г-жа Салеева. – Но, скорее всего, будет тенденция к снижению».

О росте цен на недвижимость можно будет говорить не ранее, чем через пять лет, заявила гендиректор ЮУ КЖСИ. Не исключено, что к тому времени в Челябинске появится новое поколение застройщиков: далеко не все из ныне действующих смогут пережить изменения российского законодательства, вступившие в силу в этом году.

Отметим, падение цен на квартиры в Челябинске и области наблюдается уже не первый год. При этом цены на вторичное жилье оказались выше, чем цены на новостройки.

Наблюдается эта тенденция и сегодня. Так, если новостройка в Тракторозаводском районе (микрорайон Чурилово) в июле стоила примерно 31,5 тысячу рублей за квадратный метр, а в Калининском районе – порядка 38,7 тысячи рублей, то «вторичка» в том же Калининском районе обходится в 39 тысяч рублей за «квадрат».

Эксперты подтверждают, что тенденция к снижению стоимости жилья в ближайшие годы сохранится.

Челябинск, Виктор Елисеев

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