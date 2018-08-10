В Челябинске совершил экстренную посадку пассажирский самолет

В аэропорту Челябинска совершил экстренную посадку пассажирский самолет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера вечером.

ЯК-42 с 4 членами экипажа на борту пошел на взлет около 20 часов. Но во время набора высоты возникли проблемы с шасси, поэтому было принято решение вернуться. По данным ГУ МЧС по Челябинской области, в 20:40 самолет благополучно приземлился в Челябинске. Пассажиров на борту не было.

Неисправность устранили, борт вылетел к месту назначения.

Челябинск, Павел Зварзин

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