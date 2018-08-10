В Челябинске машина упала на пешехода

В Челябинске автомобиль опрокинулся на горожанина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинску, инцидент произошел вчера, 9 августа, в 23:50 напротив дома №3 по Свердловскому тракту.

Водитель автомобиля ВАЗ-2106 не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части вправо, после чего машина опрокинулась на движущегося по тротуару пешехода.

В результате ДТП травмы получил пешеход – мужчина около 50 лет. С места происшествия пострадавшего госпитализировали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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