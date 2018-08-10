Металлургический район Челябинска останется без трамваев

Трамваи на ЧМЗ изменят график движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с плановыми работами по ремонту контактной сети 13 и 14 августа движение трамваев в Металлургическом районе будет временно прекращено.

13 августа на участке «Монтажников – Коксохим» с 10:00 до 14:00 часов приостанавливается движение трамваев №19.

14 августа на участке «ЧМК – ЦХП» работы будут производиться с 10:00 до 14:00 часов, трамваи №14 будут направлены по маршруту «ЧМК – Чичерина». На период закрытия вводится маршрут автобуса «ЧМК – ЦХП».

Пассажиров просят внимательно планировать поездки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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