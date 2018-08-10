российское информационное агентство 18+

Post Mundial

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 10 августа 2018, 09:52 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

Металлургический район Челябинска останется без трамваев

Трамваи на ЧМЗ изменят график движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с плановыми работами по ремонту контактной сети 13 и 14 августа движение трамваев в Металлургическом районе будет временно прекращено.

13 августа на участке «Монтажников – Коксохим» с 10:00 до 14:00 часов приостанавливается движение трамваев №19.

14 августа на участке «ЧМК – ЦХП» работы будут производиться с 10:00 до 14:00 часов, трамваи №14 будут направлены по маршруту «ЧМК – Чичерина». На период закрытия вводится маршрут автобуса «ЧМК – ЦХП».

Пассажиров просят внимательно планировать поездки.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.08.18

В Челябинске машина упала на пешехода. / В Челябинске совершил экстренную посадку пассажирский самолет. / Полиция нагрянула к челябинцам, пытающимся отбиться от уплотнительной застройки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,

Новости партнеров