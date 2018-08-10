На Южном Урале похолодает до +3 градусов

В Челябинской области установятся холодные ночи.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в предстоящие выходные ожидается облачная погода, местами небольшие дожди.

Днем синоптики обещают достаточно теплую атмосферу: столбик термометра, опустившийся сегодня днем от 30-градусной отметки в первой половине недели до +16, +21, в субботу поднимется до +21, +26. А вот ночи будут весьма прохладными.

Так, в ночь с пятницы на субботу ожидается +9, +14, в южных районах +4, +9. В ночь на воскресенье в низинах столбик термометра опустится до +3 градусов, в остальных территориях Южного Урала ожидается +7, +12.

Челябинск, Виктор Елисеев

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